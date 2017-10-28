28.10.2017 | 15:53

В течение 48 часов на роллердроме представители IT-сообщества будут работать над созданием чего-нибудь стоящего. Таковы условия хакатона HackDay, то есть форума разработчиков, во время которого специалисты из разных областей создания ПО сообща работают над решением какой-либо проблемы.

«Здесь собрались самые светлые умы IT-сообщества Пензы и не только, приехали команды из Москвы, Саратова, Саранска. Это мероприятие регионального масштаба, оно давно стало значимым для региона, для области», - отметила организатор форума Евгения Сотина.

В хакатоне принимают участие разработчики, дизайнеры, менеджеры, программисты, проектировщики - всего около 180 человек. Не отходя от своих рабочих компьютеров, они будут работать сутки напролет.

«Главная задача - показать в конце работающий прототип приложения или какого-то сервиса, или даже «железного» проекта. У нас есть пять номинаций, в которых участники должны стремиться к тому, чтобы победить», - добавила Евгения.

«Мы будем разрабатывать диалогового бота. На данный момент много людей работает в сфере продаж по телефону. И консультируют людей также по телефону или через Интернет. Мы хотим разработать бота, который сможет заменить людей в данной профессии», - рассказал участник хакатона Дмитрий Спирин.

Форум завершится музыкальной демонстрацией созданных проектов - демофестом, а победителей наградят ценными подарками.