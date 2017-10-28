Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 окт 2017|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Общество | Дети пензенских полицейских рисуют своих мам и пап для конкурса

28.10.2017|11:49
Печать

Управление МВД России по Пензенской области проводит традиционный конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции», в котором участвуют дети сотрудников полиции.

Юные художники в возрасте от 6 до 14 лет уже прислали более 40 работ. Они нарисовали своих родителей, работающих в различных подразделениях: по делам несовершеннолетних, кинологической службе, уголовном розыске, Госавтоинспекции и других службах.

«По результатам первого этапа комиссия выберет три рисунка, которые представят Пензенскую область на заключительном этапе конкурса в МВД России», - сообщает пресс-служба регионального управления.

0
0
0
0
 
Гость|28.10.2017 12:35|

У полицейских есть дети???

Гость|28.10.2017 12:58|

Гость писал(a):

У полицейских есть дети???
Нет, они размножаются почкованием

Гость|28.10.2017 13:24|

Гость писал(a):

У полицейских есть дети???
Дети полицейских ходят на митинги Навального?

Гость|28.10.2017 13:26|

Всели дети знают, что их папа полицейский?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!