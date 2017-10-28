28.10.2017 | 11:49

Управление МВД России по Пензенской области проводит традиционный конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции», в котором участвуют дети сотрудников полиции.

Юные художники в возрасте от 6 до 14 лет уже прислали более 40 работ. Они нарисовали своих родителей, работающих в различных подразделениях: по делам несовершеннолетних, кинологической службе, уголовном розыске, Госавтоинспекции и других службах.

«По результатам первого этапа комиссия выберет три рисунка, которые представят Пензенскую область на заключительном этапе конкурса в МВД России», - сообщает пресс-служба регионального управления.