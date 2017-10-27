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Общество | Житель Шемышейки ударил палкой женщину за громкий стук в дверь

27.10.2017|15:41
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27-летнего жителя Шемышейки привлекли к административной ответственности за побои, нанесенные 41-летней женщине. Агрессор ударил ее палкой по бедру.

«Мужчина в судебном заседании частично признал свою вину, пояснив, что потерпевшая сама его спровоцировала, так как в ночное время громко стучала в соседнюю квартиру, разбудив его семью, и, несмотря на замечания, не прекращала своих действий», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

При назначении наказания жителю Шемышейки было учтено, что у него на иждивении находятся двое малолетних детей.

Суд постановил оштрафовать мужчину на 5 000 рублей.

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Гость|27.10.2017 15:53|

бабе тоже нужно штраф выписать-есть же закон о тишине

Гость|27.10.2017 15:55|

надо было ее просто усыпить - морфием в тряпочке

Гость|27.10.2017 16:27|

Дал бы ей поджопник и все нормально было бы.

Имя: Гость
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