27.10.2017 | 15:41

27-летнего жителя Шемышейки привлекли к административной ответственности за побои, нанесенные 41-летней женщине. Агрессор ударил ее палкой по бедру.

«Мужчина в судебном заседании частично признал свою вину, пояснив, что потерпевшая сама его спровоцировала, так как в ночное время громко стучала в соседнюю квартиру, разбудив его семью, и, несмотря на замечания, не прекращала своих действий», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

При назначении наказания жителю Шемышейки было учтено, что у него на иждивении находятся двое малолетних детей.

Суд постановил оштрафовать мужчину на 5 000 рублей.