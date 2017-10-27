27.10.2017 | 11:23

Продажа детям и подросткам электронных сигарет, а также жидкостей для них на территории Пензенской области запрещена. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября.

«Электронные сигареты могут представлять интерес для недобросовестных производителей, распространителей и продавцов, которые не контролируют качество выпускаемой продукции и могут распространять ее среди несовершеннолетних. Данный закон принят с целью профилактики причинения вреда здоровью прежде всего детей и подростков», - пояснили в пресс-службе Заксобра.

За розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина или жидкости нарушителям грозит штраф. Для физических лиц он составит от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000, для юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

Как рассказала депутат Яна Куприна, первыми с инициативой запрета продажи электронных сигарет подросткам выступил молодежный парламент, предложивший ввести ограничение сразу на федеральном уровне. По словам Яны Владимировны, на рассмотрении в Госдуме сейчас находятся несколько подобных законопроектов.

Депутат Валерий Плахута отметил, что Пензенская область стала первым регионом России, в котором введен подобный закон.

«Понятно, что депутаты не являются специалистами, которые досконально знают пагубные для здоровья граждан моменты. Но любая законодательная инициатива направлена на улучшение качества жизни людей. То есть мы задаем эту моду, мы первые заявили о том, что электронные курительные системы - это зло, с которым нужно бороться на стадии профилактики. Пенза в этом плане является образцом для подражания. Мы в тренде!» - резюмировал Плахута.