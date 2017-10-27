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Общество | Установлены штрафы за продажу электронных сигарет подросткам

27.10.2017|15:15
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Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе второй сессии приняли революционное для нашей страны решение, касающееся так называемых электронных систем доставки никотина, а также соответствующих жидкостей для их работы. Теперь они запрещены для продажи несовершеннолетним.

«Мы фактически приравниваем табакокурение с электронными курительными системами. Мы первые заявляем, что табакокурение и электронные курительные системы, в том числе парогенераторы, в том числе жидкости, которые испаряют аэрозоль, - это зло. Мы считаем, что Пенза в этом смысле является образцом для подражания. Почему? Потому что зло надо побеждать на стадии профилактики», - подчеркнул депутат Законодательного собрания Пензенской области Валерий Платуха.

Разработана и система наказания. Для нарушителей закона будут введены штрафы.

«Для отдельных лиц штрафы от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и для юридических лиц - от 100 000 до 200 000 за продажу именно этих электронных систем доставки никотина несовершеннолетним лицам», - сообщила депутат Законодательного собрания Яна Куприна.

«Никогда не курили и относимся к этому отрицательно. Так что не надо это молодежи, пусть не курит», - считает жительница Пензы.

«Вред в любом случае как электронная, так и обычная сигарета организму приносит. Поэтому я думаю, что не особо хорошая альтернатива заменять обычную сигарету электронной», - высказался другой горожанин.

«Насколько я знаю, от них больше вреда», - высказала мнение еще одна пензячка.

Закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а он был принят депутатами единогласно, вступает в силу после десяти дней с момента его официального опубликования.

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