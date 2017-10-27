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Общество | Студенты ПГУ вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию

27.10.2017|15:06
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В Пензенском государственном университете поздравили команду, которая завоевала путевку в полуфинал чемпионата мира по программированию. Он состоится в Санкт-Петербурге в начале декабря.

Честь вуза и всей области на турнире будут защищать студенты факультета вычислительной техники Евгений Серов, Владимир Дунаев и Нурбек Эркулов. Это право они получили по итогам предыдущего этапа соревнований в Саратове, заняв 14-е место среди 70 команд.

«Полуфинал, конечно, намного выше уровнем, это считается чемпионатом России. Шансы на выход в финал у нас очень маленькие, но мы будем стараться и готовиться», - рассказал участник соревнований, студент ПГУ Евгений Серов.

В случае успешного выступления сурские программисты отправятся в Японию, где будут защищать уже честь России. Сейчас студенты усиленно готовятся к предстоящим соревнованиям.

За всю историю турнира команда из Пензенской области выходит в полуфинал мирового первенства второй раз.

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