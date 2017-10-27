27.10.2017 | 16:42

Родителям пензенских школьников предложат оформить в одном из банков бесплатную социальную карту. С ее помощью мамы и папы без взимания комиссии могут рассчитаться за питание детей в столовых образовательных учреждений. Начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев доложил депутатам городской думы о том, что есть такая договоренность с одной из финансовых организаций.

«Эту информацию довели до директоров на планерке. Списки они до 10 ноября желающих родителей составят», - рассказал чиновник.

С пятнадцатого октября аппетиты терминалов, установленных организацией «Пензаплат», выросли - за пополнение счета стали взимать комиссию.

«Комиссия в 1% останется, а 10 рублей, этот минимальный платеж, будет снят», - подчеркнул Юрий Александрович.

Начальник управления образования Пензы отметил, что этот вопрос сейчас решается на уровне правительства области. Также законностью взимания комиссии за школьные завтраки и обеды заинтересовались сотрудники контролирующего ведомства.

«Прием платежей за услуги питания в школьных столовых посредством пластиковых карт у нас осуществляют где-то 57 общеобразовательных организаций в г. Пензе. Законность такого способа оплаты будет оценена органами прокуратуры», - рассказала помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

Введение комиссионного сбора за пополнение счета карты школьника, по мнению специалистов управления образования, может привести к уменьшению количества детей, питающихся в школьных столовых.