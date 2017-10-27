27.10.2017 | 09:49

Пензенские полицейские предупредили жителей города, что в пятницу, 27 октября, на Ботанической улице будут проходить тактико-специальные учения правоохранительных органов.

«Просим жителей и гостей Пензы соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», - обратились к населению представители ведомства.

23 октября совместные учения сотрудников Росгвардии и регионального УМВД РФ вызвали беспокойство среди пензенцев, увидевших полицейских с автоматами на улице Терновского.

«Я ехала в сторону аэропорта и по дороге заметила несколько нарядов полиции (у Бауманского путепровода и чуть дальше). С чем это может быть связано? Может, преступник какой сбежал?» - поинтересовалась женщина.

По легенде, в тот день был объявлен план «Перехват», разыскивался автомобиль предполагаемого нарушителя.