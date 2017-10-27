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Общество | Полиция предупредила пензенцев об учениях на улице Ботанической

27.10.2017|09:49
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Пензенские полицейские предупредили жителей города, что в пятницу, 27 октября, на Ботанической улице будут проходить тактико-специальные учения правоохранительных органов.

«Просим жителей и гостей Пензы соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», - обратились к населению представители ведомства.

23 октября совместные учения сотрудников Росгвардии и регионального УМВД РФ вызвали беспокойство среди пензенцев, увидевших полицейских с автоматами на улице Терновского.

«Я ехала в сторону аэропорта и по дороге заметила несколько нарядов полиции (у Бауманского путепровода и чуть дальше). С чем это может быть связано? Может, преступник какой сбежал?» - поинтересовалась женщина.

По легенде, в тот день был объявлен план «Перехват», разыскивался автомобиль предполагаемого нарушителя.

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Гость|27.10.2017 10:00|

penzainform.ru писал(a):

По легенде, в тот день был объявлен план «Перехват», разыскивался автомобиль предполагаемого нарушителя.
Очень странно они искали автомобиль.

Гость|27.10.2017 10:17|

Так заранее предупредили, за несколько часов, прям спасибо. Чтобы до всех информация дойти успела

Гость|27.10.2017 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Пензенские полицейские предупредили жителей города, что в пятницу, 27 октября, на Ботанической улице будут проходить тактико-специальные учения правоохранительных органов
А чего же не предупреждали когда была операция "Сауна.Вечер.Пятница.Центр" , я в тот день в 9 вечера приехал из за пробок и перекрытий

Имя: Гость
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