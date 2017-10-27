27.10.2017 | 10:31

Экономический кризис, наиболее остро наблюдавшийся в 2015-2016 годах, привел к банкротству большого числа российских застройщиков и уменьшению темпов ввода жилья в строй. В 2017 году ситуация постепенно стабилизируется, однако однажды запущенный процесс остановить не так просто и компании продолжают банкротиться.

Больнее всего кризис ударил по мелким застройщикам, поэтому остро возникла проблема обманутых дольщиков. Это привело к ужесточению требований к компаниям, которые привлекают денежные средства на этапе строительства, на федеральном уровне.

Помимо этого, появился региональный закон в защиту обманутых дольщиков «O мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

Что касается крупных застройщиков, то здесь ситуация более благоприятная.

Так, компания «Термодом», которая работает на рынке недвижимости более 10 лет, несмотря на кризис, в 2015 году вошла в тройку лидеров по объему введенного жилья в Пензенской области, а в 2016-м заняла по этому показателю первое место. И в 2017 году холдинг по-прежнему сохраняет высокие темпы строительства.

Кроме того, ООО ПКФ «Термодом» работает в тесном сотрудничестве с региональными властями, участвует в федеральных программах. Например, «Жилье для российской семьи». Участники этой программы могут приобрести квартиру с отделкой под ключ по цене 35 000 рублей за квадратный метр.

Ипотека на покупку жилья в Городе Спутнике стала еще более доступной за счет субсидирования застройщиком. В настоящий момент минимальная ставка - 6,25% годовых.

Отметим, что купить жилье можно не только в строящихся зданиях, но и в уже сданных. Дома в Городе Спутнике готовы порадовать покупателей интересными планировками. Здесь представлен широкий выбор жилья, включающий студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

В планах холдинга - увеличить темпы ввода жилья, чтобы как можно больше людей могли порадоваться собственной уютной квартире в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой.

Таким образом, чтобы не стать одним из сотен обманутых дольщиков, при выборе квартиры следует обращать внимание не только на цену жилья, но и на опыт и репутацию компании-застройщика, размах проводимых ей работ и качество уже возведенного жилья, отметили представители строительного холдинга «Термодом».