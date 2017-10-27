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Общество | Плавательный бассейн в Ахунах открылся после масштабного ремонта

27.10.2017|15:34
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Завершен ремонт плавательного бассейна училища олимпийского резерва. Уникальное спортивно-оздоровительное сооружение полностью восстановлено, и в зиму искусственный водоем уйдет свежим.

«Мы его чистим, сливаем воду - это обязательная процедура, потому что за летнее время накапливается большое количество водорослей, которые надо убрать. Мы обновили полностью сантехнику в душевых кабинах, также сейчас решается вопрос замены покрытия обходных дорожек», - рассказал директор училища олимпийского резерва Владимир Андреев.

Постоянные посетители бассейна уже успели соскучиться по Ахунам, соснам, свежему воздуху и теплой воде. Как только пензенцы узнали об окончании ремонта, сразу поспешили искупаться - минусовая температура воздуха здесь не является препятствием для раздевания.

«Вода прекрасная, 29 градусов, вокруг сосны, воздух, хлоркой не пахнет. Дирекция очень хорошо относится, душевые исключительно чистые, теплые, персонал отличный», - отозвалась одна из посетительниц бассейна.

«В этом году у нас маленькая дата, 10 лет, но оборудование и технологическое оснащение практически не менялось. А с учетом того, что это открытый бассейн и природа воздействует на него серьезно, стоит вопрос о замене технологического оборудования», - подчеркнул Владимир Андреев.

Настолько масштабный ремонт открытого бассейна не проводился около четырех лет.

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