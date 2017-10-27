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Общество | Хор при Пензенской епархии открывает набор в юношескую группу

27.10.2017|16:58
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Участники детского архиерейского хора при Пензенской епархии стали лауреатами международного музыкального фестиваля, проходившего в Каталонии. Но запомнилась юным артистам не только награда.

«Нам, с Божьей помощью, удалось побывать в церкви и спеть на службе. Мы настолько ждали эту службу, что очень пронзительно спели. И всем очень понравилось», - рассказала солистка хора Мария Засорина.

Кстати, сейчас объявлен набор в хоровую школу при Пензенском епархиальном управлении, которая существует уже второй год.

«У нас две возрастные группы. Мы набираем детей от шести до восемнадцати лет, и в этом году по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима мы объявляем набор в юношеский хор», - отметила руководитель духовно-просветительского центра при Пензенском епархиальном управлении Любовь Климчева.

Занятия проводятся пять раз в неделю, обучение бесплатное. В программе - знакомство с церковно-певческим обиходом, богослужебным языком, сольфеджио. Также по желанию дети смогут научиться играть на музыкальных инструментах: фортепьяно, флейте, гитаре, скрипке. Чтобы записаться на прослушивание, нужно зайти на сайт Пензенской епархии, где указаны контактные телефоны.

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