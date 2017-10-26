26.10.2017 | 09:09

В среду, 25 октября, сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Ахунско-Ленинского лесничества высадили в микрорайоне ГПЗ-24 аллею. Мероприятие было приурочено к осенней акции «Живи, лес!», которая проходит с 1 сентября.

Аллея состоит из 300 саженцев каштана, рябины, черноплодной аронии, выращенных в питомниках Лопатинского и Чаадаевского лесничеств.

«В настоящее время в населенных пунктах Пензенской области высажено 43 тысячи штук растений древесно-кустарниковых пород, убран мусор на площади 50 га, проведены образовательные мероприятия в учебных заведениях», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.