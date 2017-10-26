Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 окт 2017|10:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  57.61
 

Общество | В Пензе высадили аллею из 300 каштанов, рябины и аронии

26.10.2017|09:09
Печать

В среду, 25 октября, сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Ахунско-Ленинского лесничества высадили в микрорайоне ГПЗ-24 аллею. Мероприятие было приурочено к осенней акции «Живи, лес!», которая проходит с 1 сентября.

Аллея состоит из 300 саженцев каштана, рябины, черноплодной аронии, выращенных в питомниках Лопатинского и Чаадаевского лесничеств.

«В настоящее время в населенных пунктах Пензенской области высажено 43 тысячи штук растений древесно-кустарниковых пород, убран мусор на площади 50 га, проведены образовательные мероприятия в учебных заведениях», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

0
0
0
0
 
Гость|26.10.2017 09:19|

Одни деревья рубят, другие сажают.

Гость|26.10.2017 09:31|

Подскажите, пожалуйста, а где конкретно эта аллея? Вдоль дороги или еще где? Хочется посмотреть сходить...

Гость|26.10.2017 09:36|

Клоуны. В центре города все каштаны и рябину, в том числе черноплодную вырубили. А они решили высадить 300 деревьев на ГПЗ. Что с ними не так? У них вообще мозг есть?

Гость|26.10.2017 09:41|

Всё правильно сделали. Как в Москве, так и у нас.

Гость|26.10.2017 09:44|

Гость писал(a):

Одни деревья рубят, другие сажают.
Половину парка культуры и отдыха им. Ульяновых вырубили. Теперь это, по сути, сквер с каруселями. Число вырубленных деревьев достигает трёх тысяч. На Западной Поляне от леса избавляются всеми правдами и неправдами. В центр всё повырубали. Во дворах раньше были оазисы, и скверы, а теперь всё уничтожают. На замену деревьям либо ничего не приходит, либо приходят асфальт и бетон с автомобилями. Пенза уже не самый зелёный город.

Гость|26.10.2017 09:45|

Про центр полностью поддерживаю обеими руками. А про ГПЗ нет. Тут район новый построился, ни во дворах, ни вдоль дороги (до 6 полос, между прочим. Представляете, сколько выхлопов?) ни одного большого дерева нет. Максимум саженцы. Так что тут деревья тоже нужны. Тут посадили, давайте теперь в центре! Мне кажется, так правильно будет

Гость|26.10.2017 09:45|

вдоль дороги 6 рядов , приходи заценишь

Гость|26.10.2017 09:45|

Дело хорошее, НО! Зачем сажать в заморозки? Деревья же не приживутся!!!

Гость|26.10.2017 09:46|

спасибо, сегодня схожу, посмотрю. Вам не понравилось?

Гость|26.10.2017 09:48|

Гость писал(a):

Тут район новый построился, ни во дворах, ни вдоль дороги (до 6 полос, между прочим. Представляете, сколько выхлопов?) ни одного большого дерева нет. Максимум саженцы. Так что тут деревья тоже нужны.
На Западной Поляне все деревья вдоль дороги вырубили. В том числе могучие дубы. Кто за этот урон природе и экологии будет отвечать? Пусть там тоже теперь по новой всё высаживают.

Гость|26.10.2017 09:49|

Гость писал(a):

Тут посадили, давайте теперь в центре! Мне кажется, так правильно будет
В центре деревьев высаживают очень мало. А рубят много. Недавно была показуха с высаживанием деревьев на Московской.

Гость|26.10.2017 09:51|

Гость писал(a):

Кто за этот урон природе и экологии будет отвечать?
В городе надо снести все деревья и кусты, газоны закатать асвальтом или плиткой. Будет хорошо и просторно.

Гость|26.10.2017 09:53|

Из везде мало высаживают. только рубят... Это так ужасно! А сколько сами люди ломают? У нас на ГПЗ застройщик САМ высадил клены по весне вдоль общей дороги (не у своих домов, между прочим), так за лето половину оборвали, затоптали те, кто на пляж шагал по этой же самой дороге. Для них же старались, они же и поломали. А вот это как? Я б прям это сломанное дерево куда-нибудь запихал...

Гость|26.10.2017 09:57|

Гость писал(a):

Я б прям это сломанное дерево куда-нибудь запихал...
Сдерживайте ваши желания.

Гость|26.10.2017 09:59|

Гость писал(a):

А сколько сами люди ломают?
Власти Пензы больше деревьев извели.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!