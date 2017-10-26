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Общество | Студенты из Индии отметили национальный Новый год в Пензе

26.10.2017|15:19
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Студенты, приехавшие в Пензу из Индии, пожелали друг другу счастливого Дивали. В конце октября они отметили главный национальный праздник «Фестиваль огней», его еще называют индийским Новым годом. Всем собравшимся на лбу рисуют традиционную красную точку, бинди, которая символизирует душу человека.

Во время торжеств зажгли обрядовые лампы в честь богини богатства и благоденствия Лакшми. Считается, что чем больше в доме света, тем удачнее будет год. И какой же праздник без песен и танцев!

В Пензенском государственном университете обучается около 400 студентов из Индии. Кроме своего Нового года, иностранцы встречают и местный. Даже успели перенять некоторые русские обычаи.

«Вы что-то там думаете, что мы теперь будем это делать всегда. Это мне нравится, чтобы каждый человек может себя так развивать и что-то хорошее добавить себе», - прокомментировал студент ПГУ Панде Майанк.

В Индии праздник Дивали отмечают неделю, в течение семи дней люди не работают и не учатся. Пожалуй, это единственное сходство их Нового года с нашим.

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