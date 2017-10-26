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Общество | Продолжительность жизни пензенцев к 2020 году превысит 75 лет

26.10.2017|17:09
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К 2020 году численность населения Пензенской области сократится почти на 22 тыс. человек и составит 1 млн 316 тыс. Об этом в четверг, 26 октября, заявил на заседании в правительстве региона первый заместитель министра экономики Рауф Чакаев, докладывая о прогнозе социально-экономического развития.

«В последние годы доминирующей тенденцией в демографической ситуации остается снижение численности постоянного населения. Анализ возрастной структуры показывает, что население области является демографически старым и имеются предпосылки для дальнейшего ухудшения», - сообщил Рауф Чакаев.

По словам чиновника, в 2017-м среднегодовая численность населения области составит 1 млн 338 тысяч человек и сократится по сравнению с 2016 годом на 0,5%, или на 7,1 тыс. человек.

«В среднесрочной перспективе мероприятия в части совершенствования медицинской помощи будут способствовать снижению уровня смертности, и прежде всего граждан трудоспособного возраста. В результате принимаемых мер ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году увеличится до 75,3 года с 72,5 в 2016-м», - доложил Рауф Чакаев.

Однако коэффициент смертности даже при таком условии сохранится на прежнем уровне из-за существенной доли пожилого населения.

«На показатель рождаемости в значительной мере будут оказывать влияние структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста», - отметил Рауф Чакаев.

Еще одна негативная тенденция - миграционная убыль населения, характерная для Пензенской области в последнее время. Предполагается, что она будет составлять не менее 1 000 человек в год.

«К концу прогнозного периода (2020 год. - Прим. ред.) численность населения области составит 1 млн 316 тыс. человек и снизится к уровню 2016 года на 2,1%», - резюмировал Рауф Чакаев.

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Гость|26.10.2017 17:53|

резюмировал Рауф Чакаев.

Ты прокатнись по погостам Пензенской области . И там внимательно посмотри дата рождения и дата смерти на памятниках . Может желание резюмировать поубавится .

Гость|26.10.2017 17:55|

Пенсионный фонд будет категорически против!

Хотя если повысить пенсионный возраст до 75лет - тогда нормуль

Имя: Гость
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