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Общество | Пензенские бойцы ОМОНа выехали на полевые учения под Леонидовкой

26.10.2017|15:39
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Пензенский ОМОН в полном составе покинул город, и теперь бойцы живут в лесу: недалеко от Леонидовки идут учения. Участники называют это полевым выходом.

Здесь проверяется готовность отряда действовать и существовать вне пункта постоянной дислокации. Мужчины показывают, в какой физической форме находятся и как способны выполнять поставленные перед ними задачи. Хороший пример для демонстрации их профессионализма - прохождение полосы препятствий: бойцы ползут, бегут, берут высоту и прыгают в снаряжении, которое весит около 30 кг.

«Каждое препятствие имеет индивидуальный подход, который именно выработан из практической части выполнения задач. В целом отрабатывается как индивидуальная подготовка сотрудника, так и групповая и микрогрупповая: работа в группах, страховка, самостраховка и выполнение задач по боевому обеспечению подразделения», - рассказал командир ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Во время таких учений гвардейцы не просто тренируют тело и профессиональные навыки. Важна и морально-психологическая подготовка, ощущения здесь почти как при реальном бое: стреляют боевыми патронами и то и дело рвутся гранаты.

Занятия длятся по шесть часов в день. Пока основной состав отряда стреляет и выполняет другие задачи, у бойца Дениса в руках не автомат, а черпак - сегодня он занят на полевой кухне.

«У нас на обед будет борщ со свежими помидорками, сюда добавлена свекла, капуста», - поделился рецептом Денис.

Отдыхают бойцы в палатках. Ночами их согревает огонь в небольшой печке и мысль о том, что через пять дней отряд вернется в Пензу.

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