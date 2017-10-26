26.10.2017 | 14:55

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов встретился с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Сочи с 14 по 22 октября. Сурский край представляла делегация из 70 человек.

«Хочу сказать, чтобы вы на фестивальных эмоциях знаниями, которые вы получили, знакомствами, которые вы приобрели, не забывали делиться со всей молодежью Пензенской области», - попросил участников Олег Васильевич.

Антон Бочкарев до сих пор находится под впечатлением - в Сочи он общался со множеством иностранцев и многому научился.

«Понял смысл, что все в этом мире очень просто. И так нам говорили все - нет ничего невозможного, просто бери и делай», - поделился Антон.

Участниками фестиваля стали молодые ученые, студенты, активисты общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет. Всего на Черноморское побережье прибыли граждане 180 стран мира.

А в 2018 году в Пензе пройдет региональный фестиваль молодежи и студентов по образу и подобию сочинского.