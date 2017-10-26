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Общество | На форуме прокуратуры обсудили экологические проблемы региона

26.10.2017|15:55
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Представители разных ведомств обсудили вопросы экологии на втором открытом форуме прокуратуры региона. Его тема - «Исполнение законодательства об охране окружающей среды в Пензенской области».

В современном мире борьба за чистоту воды, земли и воздуха является делом первостепенной важности. Больше всего беспокоит загрязнение территории проживания отходами производства и потребления: около половины всех экологических нарушений приходится на эту сферу.

«В 2016 году на территории Пензенской области образовалось почти два миллиона тонн отходов. На протяжении последних лет их объем остается стабильно высоким. При этом приходится констатировать, что в регионе фактически не создана эффективная система переработки и утилизации мусора. На территории области функционируют всего 12 лицензированных полигонов», - подчеркнула прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Под пристальным вниманием властей находится охрана водных объектов, но их загрязнение и истощение все же продолжается. В опасности и лесные ресурсы.

«Сократилось число незаконных вырубок, вместе с тем окончательно искоренить их не удалось. В истекшем периоде 2017 года только прокурорами выявлено восемь таких фактов, в связи с чем материалы проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы. По пяти из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся процессуальные проверки», - заключил начальник управления прокуратуры Пензенской области Олег Cамохин.

Итоги обсуждения на форуме экологических проблем будут учтены прокуратурой в ее работе.

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Гость|26.10.2017 19:37|

А звездей-то сколько на погонах! Ну, теперь я за экологию спокоен!

Гость|26.10.2017 19:38|

кода в Каменке прекратит портить воздух литейный цех ?

Гость|26.10.2017 19:42|

Так спросите об этом у звездоносцев!

Гость|26.10.2017 20:20|

Какие нервные лица - быть беде;

Я помню, было небо, я не помню где;

Гость|26.10.2017 20:49|

Хорошее мероприятие , молодец прокурор области . Надо наводить порядок .

Гость|26.10.2017 21:40|

Гость писал(a):

Хорошее мероприятие , молодец прокурор области . Надо наводить порядок .
Лизать не устали???Да они даже через раз не реагируют.Хотите дам вам координаты таких нарушений,от властей всё равно ни какой реакции,а вы их лижите,может они вас послушают.

Гость|27.10.2017 06:31|

Лучше бы запретили размещение в жилых домах пекарни, а то жителей жилых домов практически "выкуривают" из своих квартир вонью производства кулинарии и хлебобулочных изделй. В законах куча поправок для таких предпринимателей, поэтому обычный гражданин РФ не может законно отстоять свои права! Единственный способ это менять свое жилье! В качестве примера можно привести пекарню "Хлебница". Вот это настоящее экологическое преступление против жильцов жилого дома!

Гость|27.10.2017 07:04|

Что за дурак про курение каждый раз пишет? Бесит

Гость|27.10.2017 09:25|

А у него мамка папиросы нашла и жопу нарумянила! Вот он теперь и пишет, опираясь на воспоминания.

Гость|27.10.2017 12:41|

А мошенничество, связанное с отмыванием экологических грантов в пензенском географическом обществе, обсуждали?

Имя: Гость
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