25.10.2017 | 12:46

Во вторник, 24 октября, на личном приеме, который проводил губернатор Иван Белозерцев в рабочем поселке Лунино, к нему обратился руководитель местного общества охотников и рыболовов Сергей Смагин.

Он рассказал, что местных жителей весьма беспокоит состояние плотины на ручье Гольцовка в Лунине.

«Пруд существует около 40 лет. В результате эксплуатации произошла просадка железобетонных труб, вода размывает плотину. Воду частично спустили, чтобы избежать наводнения. Очень просим оказать содействие в ремонте плотины», - обратился Сергей Смагин к главе региона.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин пояснил, что плотина находится на балансе районной администрации и была признана аварийной в 2015 году. Сейчас готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТС, а сами работы запланированы на 2019-2020 годы. Лунинская плотина стоит третьей в очереди на ремонт после объектов в Башмаковском и Белинском районах.

«В мае 2018 года будем защищать проект по капитальному ремонту плотины на Гольцовке, чтобы получить деньги из федерального бюджета», - доложил Александр Москвин.

Иван Белозерцев взял решение проблемы с плотиной в Лунине на контроль.

«Возможно, до начала капитального ремонта реально починить часть оборудования. Я дам поручению зампреду областного правительства Дмитрию Семенову, курирующему эту отрасль, выехать на место и оценить, что можно сделать прямо сейчас», - подвел итог беседе губернатор.

В августе Иван Белозерцев поручил готовить проектно-сметную документацию на ремонт гидротехнических объектов, которые пока не включены в федеральные программы. А в 2018-2019 годах в Пензенской области также планируется ремонт плотины Сурского гидроузла.