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Общество | В Пензе обсудили проблемы педиатрии на научно-практической конференции

25.10.2017|14:51
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В Пензе на научно-практической конференции врачей-педиатров поговорили о том, как сделать, чтобы дети реже болели и быстрее выздоравливали. Здесь собрались специалисты разных профилей: кардиологи, неврологи, ЛОРы и аллергологи, но все они работают с малышами и подростками. Участники уверены, что такие встречи им необходимы, ведь часто, чтобы пациент поправился, врач должен обладать комплексными знаниями.

«Здесь проводятся дискуссионные мероприятия, обогащаемся опытом, делимся своими наработками, навыками, то есть не только среди врачей внутри больницы, но и доносим всю информацию до коллег в регионы», - подчеркнула врач-невролог Пензенской областной детской клинической больницы Ольга Понятова.

Врачи обсудили новые методы лечения и самые современные препараты. Актуальная тенденция - индивидуальный подход к пациенту: то, что поможет одному человеку, не подойдет другому. Это правило действует даже при избавлении от банальной простуды, а подбирать медикаменты при ОРВИ должен только врач. Родителям остается следовать всем известным советам.

«Для мам очень важно помнить: если ребенок заболел, то в комнате должно быть прохладно, достаточно влажно и ребенок должен иметь достаточное количество жидкости. Это поможет ребенку легче справиться с проблемами, с которыми он столкнется», - отметила кандидат медицинских наук Елена Самошкина (г. Саранск).

Другая напасть, которая часто мучает подрастающее поколение, - вегетососудистая дистония. Один из докладов был посвящен ей.

«Много детишек сейчас часто занимаются за компьютером - лишнего, я бы даже так сказала. Поэтому необходимо дать родителям и детишкам «нацел», что у них должны быть и умственные занятия, и занятия физкультурой. Это должно быть гармонично», - рассказала врач-ревматолог Пензенской областной детской клинической больницы Ирина Бакулина.

Конференция имеет статус региональной, но на нее приехали специалисты не только со всей области, но и из других городов.

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