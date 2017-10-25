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Общество | В МРЭО ГИБДД устранили неполадки в электронной системе

25.10.2017|15:58
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Офицеры МРЭО ГИБДД вновь трудятся по привычному графику: неполадки в электронной системе устранены. Этому объявлению откровенно порадовались сурские автолюбители. Теперь очередь движется, водители оформляют машины, получают номера.

«Все работает, все хорошо. Вчера не работало», - сообщил один из автомобилистов.

«База не работала от Москвы вроде как», - предположил другой пензенец.

Некорректно действовала специальная программа, и автомобилисты не могли зарегистрировать машины. Являлись в МРЭО, ждали, но уходили ни с чем. Один из горожан поделился своими впечатлениями на сайте ИА «ПензаИнформ».

«Вторую неделю не работает федеральная база по проверке на угон и чего-то там еще. На мой дилетантский взгляд, это целое ЧП, потому что вторую неделю толпы людей ежедневно ходят и переписываются на другие дни - в надежде на то, что уж в следующий раз точно будет работать и я смогу сдать, получить документы, поставить транспорт на учет, сдать, получить регистрационные знаки и т. д. и т. п.», - рассказал пензенец.

«На протяжении последних дней возникали технические сбои в работе федеральной информационной системы, используемой при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче, обмену водительских удостоверений. Необходимо отметить, что данные технические проблемы наблюдаются на территории всех субъектов Российской Федерации и происходят не по вине сотрудников подразделений», - объяснил начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области Евгений Рушаков.

Не повторятся ли сбои в электронной системе в ближайшее время, сказать трудно.

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