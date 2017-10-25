25.10.2017 | 09:36

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по обращению из регионального департамента государственного имущества проверили земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4 607 кв. метров, расположенный в Богородском сельсовете Мокшанского района.

Участок находится в собственности местной жительницы. При осмотре выяснилось, что земля используется не по целевому назначению, то есть для ведения сельского хозяйства, а совсем для иных нужд. На территории разместилась заасфальтированная автостоянка.

На момент проверки перевод участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию не завершен.

Как сообщила специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина, владелица земли оштрафована на 3 000 рублей. Ей выдано предписание на устранение правонарушения.