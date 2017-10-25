25.10.2017 | 14:28

Во время рейда, который проводил специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Лопатинском районе, сотрудники ГИБДД на посту ДТП, расположенном в райцентре, осмотрели «Газель»-рефрижератор.

Машина следовала из села Верхняя Елюзань Городищенского района в Саратов. В кузове обнаружились 300 кг говядины и 500 кг субпродуктов. Никаких документов, характеризующих происхождение и ветеринарно-санитарное состояние товара, у перевозившего подозрительный груз гражданина не было.

«Данное нарушение потенциально могло привести к распространению заразных и особо опасных болезней человека и пищевым отравлениям», - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

За данное нарушение гражданин оштрафован на 3 000 рублей.