В Городищенском районе местную жительницу, защищавшую внука от обидчика, привлекли к административной ответственности.
В начале октября на крыльце у школы между двумя детьми произошел конфликт. Встречавшая внука бабушка, увидев происходящее, подошла к чужому ребенку, стукнула его ладонью по затылку и потрепала за левое ухо, чем причинила ученику физическую боль.
Впоследствии женщина признала свою вину в правонарушении, пояснила, что действовала в состоянии аффекта, защищая внука, и отказалась приносить извинения.
«В результате суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Городищенском районном суде.
С детства стучат уже-позже будут автонарушителей эти детки снимать!кого в детстве за ухо не трепали?!