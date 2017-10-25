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Общество | В Городищенском районе бабушка ударила чужого ребенка, защищая внука

25.10.2017|12:04
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В Городищенском районе местную жительницу, защищавшую внука от обидчика, привлекли к административной ответственности.

В начале октября на крыльце у школы между двумя детьми произошел конфликт. Встречавшая внука бабушка, увидев происходящее, подошла к чужому ребенку, стукнула его ладонью по затылку и потрепала за левое ухо, чем причинила ученику физическую боль.

Впоследствии женщина признала свою вину в правонарушении, пояснила, что действовала в состоянии аффекта, защищая внука, и отказалась приносить извинения.

«В результате суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Городищенском районном суде.

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Гость|25.10.2017 12:27|

С детства стучат уже-позже будут автонарушителей эти детки снимать!кого в детстве за ухо не трепали?!

Гость|25.10.2017 12:59|

...уже до такого маразма дошло))) а как раньше дети жили? что ни разу ни у кого конфликтов не было? и синяки были и ничего, сами разбирались, а не родители и бабушки.

Имя: Гость
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