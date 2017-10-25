25.10.2017 | 12:04

В Городищенском районе местную жительницу, защищавшую внука от обидчика, привлекли к административной ответственности.

В начале октября на крыльце у школы между двумя детьми произошел конфликт. Встречавшая внука бабушка, увидев происходящее, подошла к чужому ребенку, стукнула его ладонью по затылку и потрепала за левое ухо, чем причинила ученику физическую боль.

Впоследствии женщина признала свою вину в правонарушении, пояснила, что действовала в состоянии аффекта, защищая внука, и отказалась приносить извинения.

«В результате суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Городищенском районном суде.