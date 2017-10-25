25.10.2017 | 16:53

В Доме молодежи собрались чиновники и педагоги, чтобы подвести итоги детской оздоровительной кампании 2017 года. Вся область подверглась нашествию школьников, уставших от учебы.

«Работало 470 лагерей, из которых 23 загородных лагеря, 30 лагерей труда и отдыха, 3 санаторных лагеря, пришкольные и палаточных 5 лагерей», - подчеркнула ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Екатерина Бочкарева.

Такие формы активного отдыха у детей пользуются особой популярностью.

«Лето у нас не ограничивалось только экспедицией в августе. Также был категорийный поход вокруг Сурского водохранилища, были выезды в другие регионы. И в завершение лета с 4 по 18 августа был проведен передвижной палаточный лагерь-экспедиция «В поисках лета» по реке Айве в Никольском и Лунинском районах», - рассказал старший методист областной станции юных туристов Павел Скубашевский.

И все же в основном на встрече речь шла о стационарных оздоровительных лагерях. Несмотря на то что летняя кампания в целом прошла успешно и серьезных ЧП не было допущено, в работе детских учреждений выявлены недостатки.

«Отсутствие в некоторых лагерях видеонаблюдения, некачественная организация пропускного режима, несоблюдение питьевого режима. Где-то выявлялось переуплотнение в лагерях», - добавила Екатерина Бочкарева.

Кстати, оздоровительная кампания все еще продолжается: впереди осенние каникулы, санатории работают круглогодично, школьники продолжают выезжать во всероссийские детские центры «Артек» и «Смена».