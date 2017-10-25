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Общество | В 2018 году в Пензенской области взнос на капремонт не изменится

25.10.2017|14:08
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В 2018 году в Пензенской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не изменится и по-прежнему составит 7 рублей 20 копеек в месяц на один квадратный метр площади жилья, принадлежащего собственнику.

Соответствующее постановление правительства Пензенской области подписал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 23 октября.

В 2015-2016 годах взнос на капремонт составлял 6 рублей 90 копеек с квадратного метра жилья, в 2014-м его размер равнялся 6 рублям 60 копейкам.

Как сообщается на сайте регионального фонда капремонта, в 2015 году в Сурском крае было капитально отремонтировано 53 дома, в 2016-м - 117. В текущем году из запланированных 132 зданий работы завершены в 77. В 2018 году планируется провести ремонт в 299 многоэтажках.

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