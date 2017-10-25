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Общество | Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» высадили именную аллею

25.10.2017|09:38
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Во вторник, 24 октября, на территории спортивного комплекса «Дизель-Арена» - месте, популярном у пензенцев, - появилась новая именная липовая аллея.

В посадке деревьев приняли участие управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов, первый заместитель генерального директора компании, депутат Законодательного собрания Пензенской области Вениамин Африканов, а также руководство и игроки молодежной команды хоккейного клуба «Дизель».

Было принято решение высадить именно липы. Это неслучайно - средняя продолжительность жизни этих деревьев превышает 300 лет. Таким образом, они будут радовать не одно поколение пензенцев.

Принимавший участие в мероприятии директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин поблагодарил коллектив ООО «ТНС энерго Пенза» за активную помощь в благоустройстве территории комплекса. Таким образом компания содействует и начинаниям муниципальных властей - в городе сейчас активно идет процесс высадки зеленых насаждений.

«Компания «ТНС энерго Пенза» всегда поддерживает идеи бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде. В Год экологии мы вносим свой вклад в благоустройство и озеленение Пензы. Надеемся, что посаженная нами сегодня аллея станет украшением территории «Дизель-Арены», которую посещают десятки тысяч болельщиков и любителей спорта», - подчеркнул управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

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