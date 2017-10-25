25.10.2017 | 17:49

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора пока не подтверждают данные о смертельном исходе заболевания гриппом. Однако в средства массовой информации просочилось сообщение о том, что от осложнений после перенесенного заболевания умер человек.

«Этой осенью в Пензе уже зарегистрирован одни случай гибели от гриппа молодой женщины, которая не была привита от данного заболевания», - прокомментировала руководитель межрегионального управления № 59 Федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова на сайте администрации Заречного.

Обычно пик заболеваемости приходится на конец января - начало февраля. Тяжелых пациентов, а также беременных женщин с подозрением на эту опасную хворь везут в областной центр спецвидов медицинской помощи.

«Наш круглосуточный коечный фонд позволяет оказывать помощь в полном объеме. Во время эпидемии гриппа у нас происходит перепрофилирование коек, и фактически каждая инфекционная койка начинает работать под грипп. У нас имеются все возможности для проведения лабораторной диагностики гриппа и создан хороший запас противогриппозных препаратов», - отметила главный инфекционист Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Специалисты министерства здравоохранения области говорят, что грипп коварен своими последствиями и осложнениями разной степени тяжести. Иногда они приводят и к летальному исходу.

«Грипп на фоне сниженного иммунитета дает серьезные осложнения - это тяжелая пневмония, менингоэнцефалит. Кроме того, течение гриппа у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями через какой-то промежуток от перенесенного гриппа способствует развитию и инфарктов, и инсультов», - пояснила начальник отдела министерства здравоохранения области Галина Рожкова.

Как правило, с началом сезона вирусных заболеваний люди вспоминают о средствах народной медицины: употребляют лук, чеснок, мед, лимон, горчицу. Все эти продукты способны повысить иммунитет, но, как говорят врачи, не в силах противостоять вирусу гриппа.

Одной из самых действенных мер профилактики медики называют прививки. Вакцина в этом году в область поступила раньше, чем было в предыдущие сезоны, укол препаратом «Совигрипп» сделали более четырехсот тысяч человек. И пока еще не поздно привиться.

«Наблюдается небольшой рост респираторных инфекций, однако эпидпорога мы еще не достигли. Поэтому сейчас благоприятный период для проведения вакцинации», - заключила Галина Рожкова.

Завершить прививочную кампанию на территории области планируют в первую неделю ноября.