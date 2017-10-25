25.10.2017 | 16:36

Самые актуальные вопросы офтальмологии стали предметом обсуждения на научно-практической конференции в Пензе. Технологий много, в том числе революционных, тем не менее сейчас во всех странах стремительно растет количество инвалидов по зрению. Такова цена прогресса.

«Для детской офтальмологии самая актуальная проблема - это близорукость, то есть благодаря тому, что дети у нас сели за гаджеты, учебная нагрузка постоянно растет, наблюдается рост числа близоруких людей. Если так пойдет, то будет как в азиатских странах. Допустим, в Гонконге и Сингапуре уже около 90% близоруких», - рассказал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Еще один бич современного общества - сахарный диабет. Из-за него страдает сетчатка глаза, что порою приводит к слепоте. Как с этим бороться, рассказывают ведущие специалисты страны.

«Основными способами является, во-первых, ранняя диагностика, которую бесспорно надо налаживать, во-вторых, это лазерная коагуляция и введение внутрь глаза, в стекловидное тело, различных групп препаратов», - объяснил заведующий офтальмологическим отделением Санкт-Петербургского диабетологического центра Федор Шадричев.

«То есть люди от начала и до конца раскладывают проблему. Это в плане современного образования, а именно освоения технологий, очень важно и очень актуально», - подчеркнул пензенский специалист.

«Когда есть возможность пригласить ведущих специалистов в своей области, это дает большой прогресс, люди начинают больше читать на местах. Общение с коллегами дает возможность и ответить на вопросы, и как-то поделиться своим опытом, и послушать другие лекции», - прокомментировал важность конференции профессор Московской глазной клиники Александр Слонимский.

Подобные конференции специалисты называют системой непрерывного медицинского образования, которая сейчас активно развивается в России.