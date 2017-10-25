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Общество | Двух жителей Бековского района накажут за незаконную добычу кабана

25.10.2017|11:25
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Во вторник, 24 октября, в охотхозяйстве «Дубасовское» в Бековском районе выявили незаконную добычу кабана.

Как выяснилось, на животного охотились двое местных жителей, не имеющих соответствующего разрешения.

В настоящее время кабан направлен на исследование для определения пола и возраста.

За нарушение правил охоты предусмотрено наложение административного штрафа на данных граждан в размере до 4 000 рублей с возмещением ущерба.

«За осуществление охоты на кабана без соответствующего разрешения на добычу предусмотрен штраф от 45 000 до 75 000 рублей в зависимости от пола животного и места его добычи, а также лишение права охоты сроком от 1 года до 2 лет», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Гость|25.10.2017 11:30|

законно добывают только друзья Минлесхоза?

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