25.10.2017 | 11:25

Во вторник, 24 октября, в охотхозяйстве «Дубасовское» в Бековском районе выявили незаконную добычу кабана.

Как выяснилось, на животного охотились двое местных жителей, не имеющих соответствующего разрешения.

В настоящее время кабан направлен на исследование для определения пола и возраста.

За нарушение правил охоты предусмотрено наложение административного штрафа на данных граждан в размере до 4 000 рублей с возмещением ущерба.

«За осуществление охоты на кабана без соответствующего разрешения на добычу предусмотрен штраф от 45 000 до 75 000 рублей в зависимости от пола животного и места его добычи, а также лишение права охоты сроком от 1 года до 2 лет», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.