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Общество | В Пензе предприятие выплатило 2,5 млн долга по зарплате после визита пристава

24.10.2017|12:49
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В Пензе ООО «Комплект» погасило долги по заработной плате после того, как пристав арестовал его имущество. Задолженность организации составляла более 2,5 млн рублей.

«В Октябрьском районном отделе судебных приставов г. Пензы УФССП России по Пензенской области на принудительном исполнении находилось 58 исполнительных производств о взыскании с ООО «Комплект» задолженности по заработной плате», - сообщили в пресс-службе управления.

Судебный пристав наложил арест на строительный мостовой грузопассажирский подъемник стоимостью 401 тыс. рублей и затребовал у ООО «Комплект» документы на иное имущество.

После этих мер организация погасила задолженность в полном объеме. «Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - резюмировали в управлении.

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