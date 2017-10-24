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Общество | В Пензе начальник ПДН регионального УМВД России проведет прием граждан

24.10.2017|14:06
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27 октября в Пензе полицейские и общественники проведут прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

Желающие смогут обратиться к начальнику подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области подполковнику полиции Ирине Панфиловой и представителям общественного совета при региональном УМВД.

«Предварительная запись на прием – по телефонам: 8 (8412) 635-267, 635-266», - уточнили в пресс-службе управления.

Прием будет проходить с 15:00 до 17:00 на улице Некрасова, 15 (кабинет № 114).

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Гость|24.10.2017 15:03|

С такими физиономиями видать у них все кто с детьми работает.

Имя: Гость
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