27 октября в Пензе полицейские и общественники проведут прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.
Желающие смогут обратиться к начальнику подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области подполковнику полиции Ирине Панфиловой и представителям общественного совета при региональном УМВД.
«Предварительная запись на прием – по телефонам: 8 (8412) 635-267, 635-266», - уточнили в пресс-службе управления.
Прием будет проходить с 15:00 до 17:00 на улице Некрасова, 15 (кабинет № 114).
С такими физиономиями видать у них все кто с детьми работает.