24.10.2017 | 14:06

27 октября в Пензе полицейские и общественники проведут прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

Желающие смогут обратиться к начальнику подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области подполковнику полиции Ирине Панфиловой и представителям общественного совета при региональном УМВД.

«Предварительная запись на прием – по телефонам: 8 (8412) 635-267, 635-266», - уточнили в пресс-службе управления.

Прием будет проходить с 15:00 до 17:00 на улице Некрасова, 15 (кабинет № 114).