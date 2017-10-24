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Общество | В Пензе два кинотеатра отказались от показа фильма «Матильда»

24.10.2017|11:55
Печать

С четверга, 26 октября, во всех кинотеатрах Пензы стартует премьерная неделя. Именно с этого дня выходит в прокат и нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», повествующий об отношениях последнего русского императора Николая II (в то время цесаревича) и балерины Матильды Кшесинской.

Из-за скандала вокруг ленты некоторые кинотеатры приняли решение отказаться от показа картины. В частности, в Пензе ее не смогут увидеть посетители «Современника» и «Высшей лиги».

«Данный фильм, к сожалению, мы показывать не будем, так как он не соответствует сетке проката. В связи с началом школьных каникул основной упор сделан на детские фильмы и фильмы для семейного просмотра», - сообщила менеджер кинотеатра «Современник» Елена Солдатова.

Директор кинотеатра «Высшая лига» Галина Шаронова пояснила, что картину не будут демонстрировать из соображений безопасности.

По ее словам, всем кинотеатрам по России, в том числе и им, были присланы письма на бумажном носителе с угрозой. В тексте говорилось, что в случае показа фильма «Матильда» будут предприняты радикальные меры.

В кинотеатре «Берлин», где расписание премьер на 26-е число еще не установлено, уточнили, что фильм пойдет обязательно. Также картина будет демонстрироваться в «Роликсе» и «Пяти звездах», где время сеансов уже указано.

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Гость|24.10.2017 12:17|

Пила 8 - фильм для всей семьи )))

Гость|24.10.2017 12:24|

penzainform.ru писал(a):

упор сделан на детские фильмы и фильмы для семейного просмотра», - сообщила менеджер кинотеатра «Современник» Елена Солдатова
двуличная какая...

Современник:

"Дом призраков" триллер, ужасы.

"Двуличный любовник" эротический триллер, артхаус.

Детский упор, да?

Гость|24.10.2017 12:29|

Позор Современнику. Считал, что они не прогнутся.

Гость|24.10.2017 12:35|

К чертям их всех!Правильно писать не Русский,а Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский немецкой династии Гольштейн-Готторп-Романовых, Николай-II Алексанрович и прима-балерина Мариинского театра Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесиньская.Не пойду!!!

Гость|24.10.2017 12:39|

Поздно уже, сами же устроили фильму бесплатный пиар. В интернете все посмотрят. Запретный плод сами знаете что

Гость|24.10.2017 12:45|

Гость писал(a):

двуличная какая...
Вот-вот. В вышке хотя бы честно признали, что зассали показывать. А эти пускают с 26-го Пилу-8, но что-то лепечут про каникулы и Матильду (которая вообще-то 16+ и для старших школьников разрешена к просмотру без родителей даже).

Гость|24.10.2017 12:51|

Зассали? Попам продались?

Позор! Ну современник с советских времен гадюшником был, но о высшей лиге я был лучшего мнения.

Гость|24.10.2017 12:52|

Да же бесплатно не пойду)))

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