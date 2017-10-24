24.10.2017 | 11:55

С четверга, 26 октября, во всех кинотеатрах Пензы стартует премьерная неделя. Именно с этого дня выходит в прокат и нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», повествующий об отношениях последнего русского императора Николая II (в то время цесаревича) и балерины Матильды Кшесинской.

Из-за скандала вокруг ленты некоторые кинотеатры приняли решение отказаться от показа картины. В частности, в Пензе ее не смогут увидеть посетители «Современника» и «Высшей лиги».

«Данный фильм, к сожалению, мы показывать не будем, так как он не соответствует сетке проката. В связи с началом школьных каникул основной упор сделан на детские фильмы и фильмы для семейного просмотра», - сообщила менеджер кинотеатра «Современник» Елена Солдатова.

Директор кинотеатра «Высшая лига» Галина Шаронова пояснила, что картину не будут демонстрировать из соображений безопасности.

По ее словам, всем кинотеатрам по России, в том числе и им, были присланы письма на бумажном носителе с угрозой. В тексте говорилось, что в случае показа фильма «Матильда» будут предприняты радикальные меры.

В кинотеатре «Берлин», где расписание премьер на 26-е число еще не установлено, уточнили, что фильм пойдет обязательно. Также картина будет демонстрироваться в «Роликсе» и «Пяти звездах», где время сеансов уже указано.