24.10.2017 | 14:55

Нижнеломовский районный суд удовлетворил иск о лишении 29-летнего жителя райцентра родительских прав.

К служителям Фемиды обратилась мать четырехлетней девочки, сообщившая, что ее бывший муж не исполняет отцовские обязанности, не участвует в воспитании и обучении дочери, ее нравственном и физическом развитии.

Также экс-супруг уклоняется от уплаты алиментов в размере четверти своих доходов ежемесячно, за что в отношении него уже возбуждено исполнительное производство.

В связи с этим женщина попросила лишить нижнеломовца родительских прав.

В итоге суд встал на сторону матери, однако заочное решение пока не вступило в законную силу.