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Общество | В Нижнем Ломове суд лишил 29-летнего мужчину родительских прав

24.10.2017|14:55
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Нижнеломовский районный суд удовлетворил иск о лишении 29-летнего жителя райцентра родительских прав.

К служителям Фемиды обратилась мать четырехлетней девочки, сообщившая, что ее бывший муж не исполняет отцовские обязанности, не участвует в воспитании и обучении дочери, ее нравственном и физическом развитии.

Также экс-супруг уклоняется от уплаты алиментов в размере четверти своих доходов ежемесячно, за что в отношении него уже возбуждено исполнительное производство.

В связи с этим женщина попросила лишить нижнеломовца родительских прав.

В итоге суд встал на сторону матери, однако заочное решение пока не вступило в законную силу.

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