Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|15:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Общество | В Наровчатском районе с установщика окон взыскали более 67 000 руб.

24.10.2017|14:12
Печать

Наровчатский районный суд разрешил спор между местной жительницей, заказавшей пластиковые окна, и индивидуальным предпринимателем.

Истица и бизнесмен заключили договор, по которому тот обязался провести замеры, поставку и установку двух пластиковых окон в жилом доме.

Спустя некоторое время заказчица обнаружила недостатки в выполненной работе: окна по размеру были больше прежних, при установке под подоконник были вложены брусочки и щепочки, пространство между блоками и стенами забили тонким слоем монтажной пены, из-за чего оконные блоки оказались не укрепленными.

Кроме того, при понижении температуры из-под подоконника и в местах примыкания рам к стенам в помещении дуло, поскольку имелись сквозные щели.

Женщина направила предпринимателю претензию и попросила исправить недостатки (стоимость их устранения составляла 6 836 рублей), но тот никак не отреагировал, и потребительница обратилась в суд.

«Представитель ответчика показал, что в предмет договора между истцом и ответчиком услуга по установке окон не входила. Работу по установке окон ответчик выполнил уже после исполнения договора, как физическое лицо, бесплатно, фактически занимаясь благотворительностью», - сообщили в Наровчатском районном суде.

В итоге суд посчитал, что права истицы были нарушены, и взыскал с ответчика убытки (6 836 рублей), неустойку (16 000), компенсацию морального вреда (2 000), штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке (12 418), расходы по оплате услуг представителя (15 000), расходы по оплате судебной экспертизы (12 360), а также расходы по составлению искового заявления (2 500).

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!