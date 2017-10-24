24.10.2017 | 14:12

Наровчатский районный суд разрешил спор между местной жительницей, заказавшей пластиковые окна, и индивидуальным предпринимателем.

Истица и бизнесмен заключили договор, по которому тот обязался провести замеры, поставку и установку двух пластиковых окон в жилом доме.

Спустя некоторое время заказчица обнаружила недостатки в выполненной работе: окна по размеру были больше прежних, при установке под подоконник были вложены брусочки и щепочки, пространство между блоками и стенами забили тонким слоем монтажной пены, из-за чего оконные блоки оказались не укрепленными.

Кроме того, при понижении температуры из-под подоконника и в местах примыкания рам к стенам в помещении дуло, поскольку имелись сквозные щели.

Женщина направила предпринимателю претензию и попросила исправить недостатки (стоимость их устранения составляла 6 836 рублей), но тот никак не отреагировал, и потребительница обратилась в суд.

«Представитель ответчика показал, что в предмет договора между истцом и ответчиком услуга по установке окон не входила. Работу по установке окон ответчик выполнил уже после исполнения договора, как физическое лицо, бесплатно, фактически занимаясь благотворительностью», - сообщили в Наровчатском районном суде.

В итоге суд посчитал, что права истицы были нарушены, и взыскал с ответчика убытки (6 836 рублей), неустойку (16 000), компенсацию морального вреда (2 000), штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке (12 418), расходы по оплате услуг представителя (15 000), расходы по оплате судебной экспертизы (12 360), а также расходы по составлению искового заявления (2 500).