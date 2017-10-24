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Общество | В дни ноябрьских праздников в области изменится расписание поездов

24.10.2017|10:55
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В связи с празднованием Дня народного единства в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

Так, 3 ноября составы будут перевозить пассажиров по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября - по субботе, 6-го - по воскресенью, а 7-го - по понедельнику.

«3, 4, 5, 6, 7 ноября назначаются поезда № 6115 Белинская (отправление в 10:29) - Пачелма (прибытие в 11:37), № 6110 Пачелма (отправление в 14:33) - Белинская (прибытие в 15:43)», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

Также в эти праздничные дни из-за повышения спроса на пассажирские перевозки будут курсировать дополнительные поезда между Пензой и Москвой в обоих направлениях.

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