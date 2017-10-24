Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|20:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Общество | Тепловики игнорируют утечку горячей воды в 2-м проезде Лобачевского

24.10.2017|11:40
Печать

Утечка горячей воды за диализным центром, в 2-м проезде Лобачевского, готова составить конкуренцию любой пензенской бане: горячей воды вдоволь, и даже тазы имеются. Самое главное, владельцы кипятка не собираются экономить на ресурсе - поток хлещет из прорех в тепловых сетях уже не один год.

«Утечка идет и зимой (по пару видно), и летом шумит, и бадьи там поставлены… Звонила по 05 я много раз, те: «Передадим теплосетям, передадим». Одна женщина из нашего дома звонила начальникам теплосетей много раз, беседовала, объясняла, что так неправильно, ведь такая утечка большая! Ей сказали, что сделать невозможно, это изначально производственный брак», - рассказала местная жительница Татьяна Николаевна.

Как предупредили тепловики, из-за состояния сетей зимой отключения горячей воды неизбежны. Так что если авария случится в Арбекове, можно отправиться на Южную Поляну и попариться бесплатно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!