24.10.2017 | 11:40

Утечка горячей воды за диализным центром, в 2-м проезде Лобачевского, готова составить конкуренцию любой пензенской бане: горячей воды вдоволь, и даже тазы имеются. Самое главное, владельцы кипятка не собираются экономить на ресурсе - поток хлещет из прорех в тепловых сетях уже не один год.

«Утечка идет и зимой (по пару видно), и летом шумит, и бадьи там поставлены… Звонила по 05 я много раз, те: «Передадим теплосетям, передадим». Одна женщина из нашего дома звонила начальникам теплосетей много раз, беседовала, объясняла, что так неправильно, ведь такая утечка большая! Ей сказали, что сделать невозможно, это изначально производственный брак», - рассказала местная жительница Татьяна Николаевна.

Как предупредили тепловики, из-за состояния сетей зимой отключения горячей воды неизбежны. Так что если авария случится в Арбекове, можно отправиться на Южную Поляну и попариться бесплатно.