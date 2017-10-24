24.10.2017 | 13:56

Нижне-Волжское управление Ространснадзора призывает жителей Пензы и области сообщать в ведомство о перевозчиках, не соблюдающих требования законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Чтобы выяснить, застраховал ли перевозчик ответственность, нужно воспользоваться базой Национального союза страховщиков ответственности на сайте nsso.ru. Выбрав раздел «Проверка полиса», необходимо ввести там регистрационный номер транспортного средства - автобуса, работающего на регулярном маршруте.

Если база покажет, что перевозчик не застраховал гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, о нем нужно сообщить в территориальный орган Ространснадзора по электронной почте nvmugadn@mail.ru или телефону (8412) 56-09-98.

Ведомством ведется регулярная работа по привлечению к ответственности перевозчиков-нарушителей. В 2017 году были оштрафованы шестеро, еще по четырем материалам идет административное расследование.

Санкция статьи 11.31 КоАП РФ («Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров») предусматривает наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических - от 500 000 до 1 000 000 рублей.