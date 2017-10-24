24.10.2017 | 15:13

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» обращается к неравнодушным пензенцам с просьбой оказать помощь 9-летнему Богдану Демину.

Мальчик родился 7 января 2008 недоношенным, не мог самостоятельно дышать. В 8 месяцев на фоне высокой температуры у него случился первый эпилептический приступ. После этого был поставлен страшный диагноз - «мультифокальная эпилепсия, синдром Веста».

«В 2010 году мы были на лечении в Германии, в клинике Kehl-Kork, где профессор Томас Баст избавил нашего малыша от приступов. Это было настоящее чудо! В 2011-2013 годах Богдан трижды побывал в институте достижения человеческого потенциала Гленна Домана. Для нас составляли индивидуальные программы реабилитации. Богдан стал развиваться интеллектуально, к нему вернулось зрение, он познал радость первых движений. К сожалению, поездки были очень дорогостоящие и спастика у ребенка все равно сохранялась. Мы были вынуждены отказаться от института, оставив только программы питания и интеллектуального развития, выполняя их дома самостоятельно. А со спастикой стали бороться в самарском центре «Пойду сам». Курс состоит из болезненного введения диспорта в определенные группы мышц и выполнения упражнений», - рассказывает мама Богдана Мария Демина.

В июне 2016 года семья ознакомилась с методом БФМ Надежды Лоскутовой. После прохождения курса лечения мальчик стал более расслабленным, в 8 лет стал говорить первые слоги, у него улучшилась концентрация внимания, он начал ходить с поддержкой. В 9 лет Богдан стал впервые кушать непюрированную пищу. Сейчас у него заметно снизилась спастика, нормализовался сон, улучшилась социальная адаптация, внимание и сенсорное восприятие. Мальчик смог намного увереннее стоять с поддержкой у опоры и ходить.

Для дальнейших успехов Богдану необходимо периодически ездить в центр Надежды Лоскутовой на сеансы лечения, но у мамы мальчика нет таких средств, поскольку она одна воспитывает троих детей.

На очередной курс лечения, который назначен на январь 2018 года, требуется 120 000 рублей.

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» призывает неравнодушных людей помочь Богдану приблизиться еще на шаг к выздоровлению.

«Вы можете сделать свои пожертвования больным детям через наш сайт http://karavandobro.ru, а также через копилки, расположенные в магазинах «Караван» и «Дьюти Фри», - обращается к горожанам председатель правления фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.