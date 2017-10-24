24.10.2017 | 15:38

Осень в Пензе становится все холоднее с каждым днем, и полицейские, военные, спасатели перешли на зимнюю форму одежды. К изменениям погоды готовятся и автомобилисты - переобувают машины. У мастеров на станциях шиномонтажа от потока клиентов голова идет кругом.

Пока на дорогах сухо, но уже через несколько часов обстановка может поменяться и вместо асфальта под колесами появится снежная каша. Синоптики предупреждают, что на этой неделе стоит ждать от погоды неприятных сюрпризов в виде снега с дождем, а ночной легкий морозец только усложнит ситуацию. Межсезонье не самое лучшее время для летней резины.

«Ладно ты о себе не думаешь, ты о другом подумай. Ты же в другого врезаешься, аварию делаешь», - выразил мнение о не спешащих поменять покрышки водителях мастер станции монтажа Евгений Христов.

Шипованная резина - одно из условий безаварийной езды. Ровно два года назад, день в день, первый снегопад застал пензенских водителей врасплох. Особенно туго пришлось тем, кто не успел переобуться.

Несмотря на то что уже сейчас на шиномонтаже все время расписано, сознательные водители, не дожидаясь ухудшения погоды, меняют резину, потому как с началом снегопада на станциях будет ажиотаж.