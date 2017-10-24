24.10.2017 | 19:12

Под Пензой успешно несет службу подразделение ПВО, переведенное в Сурский край из Башкирии. Теперь на территории войсковой части в Леонидовке не докладывают об успешной безопасной ликвидации химического оружия, а говорят о том, что воздушные цели вероятного противника поражены точно. Главный принцип этих войск: «Сами не летаем и другим не даем!»

«Бригада на территорию Пензенской области прибыла 1 декабря 2016 года, заняла городок полка ликвидации последствий, который у вас здесь находился долгое время, разместилась и приступила к выполнению своих боевых задач - несению боевого дежурства по охране воздушных рубежей нашей Родины», - рассказал командир зенитной ракетной бригады Алексей Николаенков.

На вооружении бригады находится зенитный ракетный комплекс «Бук-М2». Это оружие способно перехватывать баллистические ракеты на высоте 25 километров.

Недавно на полигоне Капустин Яр проходили тактические учения с боевыми стрельбами, где пензенские ракетчики справились с поставленной задачей на отлично. Этому событию и посвящено было торжественное построение на плацу части. Приказ Верховного главнокомандующего выполнен.

«Президент делает все для того, чтобы Вооруженные Силы Российской Федерации сегодня соответствовали вызовам времени», - подчеркнул в своей торжественной речи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особо отличившимся военнослужащим вручили благодарности местных органов власти, после чего личный состав бригады прошел торжественным маршем. Строевая выучка, конечно, не парадная, но ведь главная задача этих мужчин не маршировать, а воевать.