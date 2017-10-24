В Пензенской области вступило в силу решение Шемышейского районного суда, по которому главный врач местной участковой больницы был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативных требований охраны труда.
Четырех водителей больницы допустили к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.
Государственной инспекцией труда в Пензенской области руководитель медицинского учреждения был оштрафован на 15 000 рублей.
«Не согласившись с постановлением, главврач обратился сначала в районный, затем в Пензенский областной суды с просьбой прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного правонарушения», - сообщили в пресс-службе облсуда.
Однако жалобы главврача были оставлены без удовлетворения, так как работники, трудящиеся в условиях повышенной опасности, обязаны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.