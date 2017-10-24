24.10.2017 | 12:23

В Пензенской области вступило в силу решение Шемышейского районного суда, по которому главный врач местной участковой больницы был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативных требований охраны труда.

Четырех водителей больницы допустили к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

Государственной инспекцией труда в Пензенской области руководитель медицинского учреждения был оштрафован на 15 000 рублей.

«Не согласившись с постановлением, главврач обратился сначала в районный, затем в Пензенский областной суды с просьбой прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного правонарушения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Однако жалобы главврача были оставлены без удовлетворения, так как работники, трудящиеся в условиях повышенной опасности, обязаны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.