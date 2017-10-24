24.10.2017 | 18:08

Глава города Валерий Савельев и члены действующего при нем женского совета знакомятся с разными формами проведения уроков физической культуры в учебных заведениях Пензы.

Учитель физкультуры школы № 32 Андрей Волков проводит уроки в спортивном зале и в тренажерном. В этом общеобразовательном учреждении есть беговые дорожки, установки для силовых занятий.

«Школа выиграла тендер и получила такой замечательный тренажерный зал», - рассказал Андрей Волков.

Пока юноши тренируют тело и дух, их одноклассницы работают над грацией и пластикой. Уроки степ-аэробики проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». С его наличием 32-й школе повезло, другие же образовательные организации испытывают дефицит помещений для занятий спортом.

«Приходится ездить в какие-то другие места. Допустим, на Западной Поляне имеется еще ФОК «Спутник», приходится договариваться с этим ФОКом, чтобы дети ездили туда. Наша задача - сделать так, чтобы у детей была возможность заниматься физической культурой», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

А вот уроков плавания пока в школьном расписании нет, хотя здание бассейна имеется: сейчас там идет капитальный ремонт.

«Сроки не выдерживаем, потому что пришлось вносить срочные изменения в проектно-сметную документацию. Ремонт должен был завершиться в октябре, но из-за заказа нового проекта сроки передвинулись», - рассказала и. о. директора школы № 32 г. Пензы Юлия Макеева.

Но к Новому году подрядчик (кстати, единственный, кто вышел на конкурс) обещает сделать бассейн.