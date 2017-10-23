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Общество | Вадим Супиков выполняет наказы избирателей Железнодорожного района

23.10.2017|10:05
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В округе № 1 выполняются наказы избирателей, которые поступили во время предвыборной кампании в адрес Вадима Супикова. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва начал с вопросов благоустройства внутриквартальных территорий.

В частности, установлены новые скамейки возле подъездов многоквартирных домов на улицах Чаадаева, 11, 93 и 107а, Клары Цеткин, 21, Литвинова, 1, и Егорова, 2а.

Элементы благоустройства выполнены с учетом пожеланий местных жителей на основании письменных коллективных заявлений.

«Мы благодарны депутату за заботу о людях старшего поколения, которые составляют большую часть собственников наших домов. Теперь есть где посидеть на свежем воздухе, отдохнуть после похода в город, пообщаться с соседями», - отметила жительница Железнодорожного района Пензы Нина Кошкина.

Весной работы по созданию современных комфортных условий проживания будут продолжены: планируется завоз чернозема для обустройства цветников и клумб, а также песка на детские игровые площадки.

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