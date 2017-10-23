23.10.2017 | 15:33

У верующих сразу двух областей прошел праздник - торжества в честь святителя Иннокентия, который в 1819 году возглавлял Пензенскую и Саратовскую епархию. На Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе присутствовали митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и пастырь из соседнего региона Лонгин. Праздничная служба длилась более двух часов.

В центр храма был вынесен ковчег с мощами святителя, вокруг него и происходил длительный религиозный ритуал. Рядом располагался малый ковчежец. На глазах прихожан владыка Серафим переложил в него большую часть мощей святителя Иннокентия.

Этот ковчег с частицей мощей святителя передается в дар прихожанам соседней области.

«Святитель Иннокентий за свою непродолжительную, но очень насыщенную архиерейскую историю смог побывать и в Саратове, служить в этом городе и произносить проповедь саратовским жителям. И поэтому так же, как и для пензенцев, и для саратовцев этот святитель является родным», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Для Саратова, города, исторически небогатого святынями, часть мощей святителя Иннокентия будет одной из почитаемых святынь для нашей паствы и города», - подчеркнул митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Ковчег с частицей мощей святителя Иннокентия будет добираться до постоянного места своего пребывания в течение недели, его станут завозить в храмы городов, находящихся по пути следования. После этого православная святыня займет свое место в главном храме Саратова.