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Общество | В Пензенской области проверят печное оборудование у неблагополучных семей

23.10.2017|14:25
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В понедельник, 23 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед министром труда, соцзащиты и демографии Евгением Трошиным задачу актуализировать списки неблагополучных семей. Это необходимо для проведения с ними профилактической работы на тему безопасной эксплуатации печного и газового оборудования.

«Надо ходить по жилым домам, где печное оборудование, подведен газ (или даже не подведен), заслонки эти, задвижки, и проверять, что есть технологические отверстия. Я уже два года говорю об этом, а люди продолжают гибнуть. Да, выпили или устали, закрыли заслонку, чтобы тепло не уходило, и на следующее утро семью хороним. Вот этого не должно быть», - потребовал Иван Белозерцев.

Спланировать рейды по неблагополучным семьям он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову.

Кроме того, будет проведена видеоконференция с главами муниципальных образований, на которой проанализируют, где за последние два года гибли люди от отравления угарным газом и кто из представителей власти виноват, если не была проведена профилактическая работа.

Также Иван Белозерцев дал поручение Евгению Трошину вместе с главами районов области проверить, чтобы перед наступлением холодов ни одна семья с маленькими детьми не была отключена от газа за неуплату.

«Подобное недопустимо. У нас такие попытки были. Прошу уполномоченных по правам ребенка и по правам человека подключиться к этой работе», - заявил губернатор.

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Гость|23.10.2017 15:05|

Не хочешь платить за коммуналку!? Заделай себе ребёнка! Губернатор обещал, что тогда тебя не отключат за неуплату.

Гость|23.10.2017 15:13|

21 век, а люди с печным отоплением.

Гость|23.10.2017 15:20|

Да, выпили или устали - отлично

Гость|23.10.2017 15:33|

Рейд по неблагополучным семьям с целью проверки печного оборудования "заслонок этих, технологических отверстий".. Современная Россия и местные начальнички. А ты поручи министру ТРУДА, соцзащиты и демографии сделать ТАКОЙ рейд по "неблагополучным" семьям, чтобы им помочь ТРУДоустроиться, получить надлежащую СОЦЗАЩИТУ и обеспечить безопасность ДЕТЕЙ. А мы о заслонках, только свои зады прикрываем....

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