23.10.2017 | 14:25

В понедельник, 23 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед министром труда, соцзащиты и демографии Евгением Трошиным задачу актуализировать списки неблагополучных семей. Это необходимо для проведения с ними профилактической работы на тему безопасной эксплуатации печного и газового оборудования.

«Надо ходить по жилым домам, где печное оборудование, подведен газ (или даже не подведен), заслонки эти, задвижки, и проверять, что есть технологические отверстия. Я уже два года говорю об этом, а люди продолжают гибнуть. Да, выпили или устали, закрыли заслонку, чтобы тепло не уходило, и на следующее утро семью хороним. Вот этого не должно быть», - потребовал Иван Белозерцев.

Спланировать рейды по неблагополучным семьям он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову.

Кроме того, будет проведена видеоконференция с главами муниципальных образований, на которой проанализируют, где за последние два года гибли люди от отравления угарным газом и кто из представителей власти виноват, если не была проведена профилактическая работа.

Также Иван Белозерцев дал поручение Евгению Трошину вместе с главами районов области проверить, чтобы перед наступлением холодов ни одна семья с маленькими детьми не была отключена от газа за неуплату.

«Подобное недопустимо. У нас такие попытки были. Прошу уполномоченных по правам ребенка и по правам человека подключиться к этой работе», - заявил губернатор.