23.10.2017 | 09:05

В Пензе участки, освободившиеся после сноса ветхих домов, будут продавать. Такое предложение внес глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда территорий в воскресенье, 22 октября.

«В таком случае мы имеем хорошую возможность пополнить доходную часть бюджета и обезопасить территории от образования несанкционированных свалок», - пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе рабочей поездки Виктор Кувайцев посетил объекты на улице Локомотивной, 25, 39, 43, где здания уже снесены, а также Рабочий порядок, 16, где в настоящее время разбирается кирпичный дом.

«В целом по программе 2017 года запланировано снести 57 домов. На сегодняшний день договоры заключены на 52 объекта, из них 44 снесены, остальные находятся в работе», - сообщил и. о. директора Департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

Осмотрев строения под номером 1 с разными литерами на улице Рабочий порядок, включенные в программу по сносу на 2018-й, глава администрации обратил внимание на их пожароопасность и поручил демонтировать дома уже в этом году, а в следующем вывезти мусор.