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Общество | В Пензе продадут землю, освободившуюся после сноса жилья

23.10.2017|09:05
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В Пензе участки, освободившиеся после сноса ветхих домов, будут продавать. Такое предложение внес глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда территорий в воскресенье, 22 октября.

«В таком случае мы имеем хорошую возможность пополнить доходную часть бюджета и обезопасить территории от образования несанкционированных свалок», - пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе рабочей поездки Виктор Кувайцев посетил объекты на улице Локомотивной, 25, 39, 43, где здания уже снесены, а также Рабочий порядок, 16, где в настоящее время разбирается кирпичный дом.

«В целом по программе 2017 года запланировано снести 57 домов. На сегодняшний день договоры заключены на 52 объекта, из них 44 снесены, остальные находятся в работе», - сообщил и. о. директора Департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

Осмотрев строения под номером 1 с разными литерами на улице Рабочий порядок, включенные в программу по сносу на 2018-й, глава администрации обратил внимание на их пожароопасность и поручил демонтировать дома уже в этом году, а в следующем вывезти мусор.

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Гость|23.10.2017 09:21|

А деньги как поделят?

Гость|23.10.2017 09:22|

Продадут по блату и по сходной цене?

Гость|23.10.2017 09:32|

Поддержите!

Гость|23.10.2017 09:32|

Проддать землю под Октябрьским Садом!

Гость|23.10.2017 09:33|

По чем продали ипподром, я бы прикупил по той цене.

Имя: Гость
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