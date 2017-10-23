23.10.2017 | 16:17

3 ноября в Пензе в очередной раз пройдет всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Об этом сообщил начальник управления внутренней политики областного правительства Павел Маслов на заседании в понедельник, 23 октября.

«Новшеством будет увеличение площадок. Если в прошлом году это были госуниверситет и педколледж, то теперь - колледж искусств, библиотека имени Лермонтова, бессоновская школа и центральная площадка, открытая для всех жителей города, - Дом молодежи», - сообщил Павел Маслов.

В 2016 году в этнографическом диктанте приняли участие 160 жителей Пензенской области, в 2017-м планируется, что будет около 300 человек.

«В прошлом году область заняла 18-е место по России. Это характеризует нашу молодежь как образованную в данном вопросе», - подчеркнул Павел Маслов.

«У нас запланировано много мероприятий, посвященных популяризации этнографии: радиопередачи, уроки в школах, передачи по телевидению. Это всероссийская акция, и с каждым годом она будет все более массовой», - выразил уверенность чиновник.

По технологии проведения этнографический диктант представляет собой тест. В 2017 году в нем появится региональный компонент с привязкой к Пензенской области.

Как уточнил Павел Маслов, площадка в Доме молодежи откроется в 9:00. Он пригласил туда всех, кто желает принять участие в диктанте.

«Нужно иметь при себе удостоверение личности, паспорт», - уточнил директор Многофункционального молодежного центра Пензенской области Олег Куроедов.