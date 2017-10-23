Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.56  |  $  57.47
 

Общество | В 2017-м главная елка Пензы разместится на площади Ленина

23.10.2017|18:18
Печать

В 2017 году главная хвойная красавица Пензы переместится с Фонтанной площади поближе к Ильичу.

«Было много писем от жителей: просили вернуть елку на площадь Ленина», - пояснила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Раньше самая большая конструкция с искусственными хвоинками и шарами красовалась на площади Ленина, размещали ее и перед драматическим театром, последние несколько лет горожане водили хороводы у фонтана. Именно там в 2016-м смонтировали новую елку.

Артисты уже готовят праздничную программу, шьют костюмы, а чиновники определяются с местом основных зимних торжеств.

Визуально площадь Ленина будет поделена на две части: ближе к улице Московской встанет главная красавица, а со стороны ул. Кирова разместится каток.

«Обсуждали момент подачи электричества, потому что нужно будет чуть больше мощности, чем обычно. Там же будет расположена ярмарка, где можно будет попить чаю. Музыка будет негромкой, чтобы не мешать жителям близлежащих домов», - уточнила Вера Фейгина.

Предположительно, к монтажу елки приступят в конце ноября - начале декабря.

0
0
0
0
 
Гость|23.10.2017 19:43|

А главный шарик на Суворова. Нестыковка.

Гость|23.10.2017 19:47|

Гость писал(a):

А главный шарик на Суворова. Нестыковка.
Но ближе, чем от фонтанной площади.

Гость|23.10.2017 19:50|

Ну наконец-то!!!

Гость|23.10.2017 19:51|

Гость писал(a):

А главный шарик на Суворова. Нестыковка.
Какой ещё шарик?

Гость|23.10.2017 19:53|

Гость писал(a):

Какой ещё шарик?
Глобус переодели в шарик уже 2 года назад

Гость|23.10.2017 20:01|

Гость писал(a):

Глобус переодели в шарик уже 2 года назад
Называйте вещи своими именами. То что сделали нерадивые чиновники с Глобусом не умаляет его значения.

Гость|23.10.2017 20:02|

пофиг- васюки - васюки....

от перестановки слогаемых - 138сумма не меняется

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!