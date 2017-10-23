23.10.2017 | 18:18

В 2017 году главная хвойная красавица Пензы переместится с Фонтанной площади поближе к Ильичу.

«Было много писем от жителей: просили вернуть елку на площадь Ленина», - пояснила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Раньше самая большая конструкция с искусственными хвоинками и шарами красовалась на площади Ленина, размещали ее и перед драматическим театром, последние несколько лет горожане водили хороводы у фонтана. Именно там в 2016-м смонтировали новую елку.

Артисты уже готовят праздничную программу, шьют костюмы, а чиновники определяются с местом основных зимних торжеств.

Визуально площадь Ленина будет поделена на две части: ближе к улице Московской встанет главная красавица, а со стороны ул. Кирова разместится каток.

«Обсуждали момент подачи электричества, потому что нужно будет чуть больше мощности, чем обычно. Там же будет расположена ярмарка, где можно будет попить чаю. Музыка будет негромкой, чтобы не мешать жителям близлежащих домов», - уточнила Вера Фейгина.

Предположительно, к монтажу елки приступят в конце ноября - начале декабря.