23.10.2017 | 10:55

В адрес подрядной организации, благоустраивавшей внутридворовую территорию на Медицинской улице, направлена претензия. Качество работ там было подвергнуто резкой критике со стороны главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Мэр посетил двор в субботу, 21 октября, и остался недоволен тем, как заасфальтированы въезды на территорию многоквартирных домов.

«Примыкание асфальта в одной плоскости выполнено безобразно. Вам должно быть стыдно перед жителями за свою небрежность. Брак нужно устранить за выходные», - заявил тогда Виктор Кувайцев, обращаясь к представителям подрядной организации.

В воскресенье, 22 октября, он распорядился собрать комиссию, которая дала бы оценку качества ремонта на улице Медицинской. В ее состав вошли работники районной администрации, департамента и управления ЖКХ города.

«В ходе осмотра территорий выявлено, что при проведении ремонта нарушена технология производства работ», - сообщили в пресс-службе мэрии.