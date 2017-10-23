23.10.2017 | 14:33

В 2017 году работниками групп баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» выявлено 1 664 случая безучетного потребления в объеме 4,98 млн кВт*ч.

459 актов из общего количества (1,96 млн кВт*ч) были составлены в отношении юридических лиц, 1 205 (3,02 млн кВт*ч) - в отношении физических. Причиненный недобросовестными потребителями ущерб сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче электроэнергии) оценивается в 7,488 млн рублей.

По бездоговорному потреблению составлены 3 акта в отношении физических лиц (26,324 тыс. кВт*ч).

Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии в обход счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, подключение к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи и др.

Работники филиала «Пензаэнерго» предупреждают, что подобные методы «экономии» могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и окружающих людей.

При несанкционированном подключении к сети возможно возникновение пожара из-за коротких замыканий проводки, перепады напряжения или выход из строя бытовой техники. В конечном итоге из-за таких подключений наступает перегрузка электросети с последующим выходом ее из строя.

Энергетики также напоминают, что по установленным фактам бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей закона ждет привлечение к административной ответственности по ст. 7.19. КоАП РФ, а в случае причинения крупного ущерба - к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ.

В текущем году филиалом «Пензаэнерго» в правоохранительные органы уже были направлены материалы в отношении 76 недобросовестных потребителей. Большинству из них кроме возмещения причиненного ущерба придется уплатить административный штраф на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении ряда энергорасхитителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Свидетелей или тех, кто располагает информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, безучетном потреблении электроэнергии, просят сообщать о данных фактах в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону горячей линии 8-800-700-18-12. Конфиденциальность гарантируется.